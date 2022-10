Audiência pública vai debater concessão das Barcas

Uma audiência pública será realizada no dia 25 de outubro , em Niterói, para debater a nova modelagem da concessão das Barcas.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Niterói que, no entanto, não revelou a hora e o local do encontro.

Ainda não se sabe quem irá operar o serviço a partir de 12 de fevereiro de 2023, após o fim do contrato com a CCR.

O evento deverá contar com a presença, além de representantes do município, de técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Secretaria de Estado de Transportes (Setrans).

A universidade foi contratada pelo órgão, pelo valor de R$ 4,3 milhões, para executar o serviço.

“A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade informa que acompanha o processo de modelagem do novo edital que está sendo feito pela UFRJ, inclusive tendo sido convidada para participar de uma audiência pública que será realizada em Niterói, no próximo dia 25”, afirmou o Município.

É importante frisar que, segundo a secretaria, desde dezembro de 2019, a Prefeitura de Niterói já subsidia a modalidade, com um desconto de R$ 4 para quem fizer a integração do ônibus municipal com o serviço de barcas.

No entanto, a Prefeitura não revelou qual o valor total do subsídio.

Desde o começo da semana, a reportagem tenta, sem sucesso, contato com a UFRJ para que a universidade informe o atual andamento do projeto.

A contratação foi efetivada em maio de 2022 e possui prazo de um ano. No entanto, o atual contrato de concessão das barcas, com a empresa CCR, vencerá em fevereiro de 2023 e não será renovado.

A concessionária já afirmou que irá operar o serviço apenas até a data.

Impasse

Na segunda-feira (3), o governador Cláudio Castro afirmou ter chegado a um acordo com a CCR, atual concessionária, para que não houvesse a descontinuidade da prestação de serviço, até que a nova concessionária estivesse pronta para assumir.

Como resposta, a CCR apenas disse que “cumprirá o contrato de concessão até o fim, em 11 de fevereiro de 2023”.

Questionada sobre o caso, a Secretaria de Estado de Transportes informou que todos os trâmites para elaboração da nova modelagem do sistema aquaviário junto à UFRJ estão dentro do prazo.

A secretaria não considera qualquer perspectiva de interrupção da prestação do serviço à população.