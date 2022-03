Audiência Pública da nova ‘Lei Urbanística’ já tem data

A Câmara Municipal de Niterói publicou hoje (23), um novo edital de convocação para a realização de mais uma rodada de debates sobre a nova ‘Lei Urbanística’ do município, a ser realizada no dia 12 de abril, às 18 horas. O formato da reunião seguirá o modelo híbrido, ou seja, com participações pela internet e também presenciais.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Milton Cal (PP), convidou o prefeito Axel Grael (PDT), o secretário de Urbanismo, Renato Barandier, assim como os responsáveis das pastas de Habitação e Regularização Fundiária, Conservação e Serviços Públicos, do Clima, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Também fazem parte da lista de convidados os munícipes niteroienses, representantes da sociedade civil e, ainda, a Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural.

Este é o novo edital da Lei Urbanística de Niterói, que pretende modificar o zoneamento das regiões da cidade, a aplicação de instrumentos de políticas urbanas e instituir novas regras gerais de licenciamento da atividade edilícia, e fiscalização e execução de obras.

No mesmo dia 12, mais cedo, às 10h30min, acontecerá uma ‘Oficina de Trabalho’, no plenário da Câmara, para a discussão de possíveis soluções para os imbróglios que surgiram das outras sete audiências públicas sobre a nova ‘Lei Urbanística’. A oficina contará com a participação da Comissão Permanente de Urbanismo, que é presidida por Atratino (MDB).

Foto: Câmara vai sediar mais uma audiência pública entre o poder público e a população de Niterói