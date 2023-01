Audiência discute aumento da luz em Niterói

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realiza, na próxima quarta-feira (25), audiência pública, em Niterói, com objetivo de discutir a proposta de Revisão Tarifária Periódica da Enel Distribuição Rio (Enel-RJ), que deve vigorar a partir de 15 de março.

O evento ocorrerá de forma presencial, no Prédio do Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Água (NAB) da Universidade Federal Fluminense (UFF), a partir das 14h. A partir de 13h30, será feito o credenciamento dos participantes. A audiência será presidida pelo diretor da ANEEL, Ricardo Tili.

Encontro acontecerá no NAB da UFF – Foto: Divulgação/NAB-UFF

A audiência ocorre após a abertura de Consulta Pública sobre a revisão tarifária da distribuidora, que atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras em 66 municípios do estado do Rio de Janeiro. O prazo para o envio de sugestões se iniciou em 15 de dezembro e termina em 30 de janeiro.

Os itens que contribuíram para os índices calculados foram os custos da compra de energia e do reposicionamento dos itens de custos invariáveis e variáveis. O reposicionamento tarifário, elaborado no momento da Revisão Tarifária Periódica, é a redefinição do preço em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais e com os lucros dos investidores da companhia.

Após análise das contribuições recebidas na Consulta e na Audiência Pública, a diretoria da Agência decidirá os índices finais, que deverão vigorar a partir de 15 de março de 2023.

Outros temas

No evento, também serão obtidas contribuições para a definição da limitação dos indicadores de continuidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), para o período de 2024 a 2028.