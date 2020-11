Audiência de Flordelis acontece hoje

Está marcada para o início da tarde de hoje (13) mais uma etapa do inquérito envolvendo a deputada federal Flordelis acusada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinado do seu então marido Anderson do Carmo, em junho do ano passado em Pendotiba, Niterói. Serão escutadas na audiência testemunhas de acusação e defesa. A Justiça enviou notificações a deputada nos endereços de Flordelis no Rio e em Brasília e até mesmo através de um aplicativo de troca de mensagens devido a uma dificuldade anterior em notificar a acusada sobre o uso de uma tornozeleira eletrônica.

No dia 18 de setembro, a juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que a deputada federal Flordelis fosse monitorada através do objeto e ficasse em recolhimento domiciliar das 23h às 6h. A parlamentar, os sete filhos, uma neta, um ex-policial militar e esposa do mesmo são os que figuram como réus na morte do pastor Anderson do Carmo assassinado quando chegava em casa.

Em 28 de outubro durante uma reunião da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados foi decidido sobre o envio do caso Flordelis ao Conselho de Ética. A decisão foi tomada de forma unânime pelos parlamentares e fez parte do andamento do rito que pode resultar na cassação do mandato da deputada e perda da imunidade parlamentar de Flordelis possibilitando a sua prisão pelo crime de homicídio de Anderson do Carmo. A imunidade parlamentar evitou a prisão de Flordelis pelo crime ao qual responde na justiça.

A análise do Conselho de Ética só acontecerá após o retorno das atividades do colegiado que parou as suas atividades em março deste ano por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. O Conselho só retornará depois da aprovação de um projeto de resolução no plenário principal da Câmara. Um projeto de resolução também poderia trazer o retorno das atividades como as da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).