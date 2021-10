Atual temporada do Flamengo tem mais lesões do que em 2019

O número de lesões no Flamengo vem chamando atenção da imprensa, além de ser motivo de intensos debates nas redes sociais. De julho a outubro desse ano, 12 atletas diferentes foram desfalques em 23 situações, sendo 20 delas resultado de contusões musculares. No entanto, um ponto importante é o comparativo com a temporada de 2019. Em 2021, o Rubro-Negro tem seis lesões a mais com a mesma quantidade de jogos.

Até o dia 11 de outubro, o Flamengo disputou 56 partidas, coincidentemente a mesma quantidade de jogos nesta mesma data, em 2019. Contudo, naquela temporada, o Rubro-Negro contabilizava 23 lesões, enquanto na atual temporada, o Fla soma, ao todo, 29 lesões. Vale lembrar que, por causa da paralisação da Copa América naquele ano, o calendário de 2021 está bem mais intenso. Neste período, aconteceu a disputa da Copa América e três períodos de data Fifa para disputa das Eliminatórias, e somente em uma oportunidade tivemos paralisação das competições.

Com isso, o Flamengo encontra-se em uma sequência praticamente ininterrupta, desde o segundo semestre de 2020, uma vez que as competições terminaram em fevereiro desse ano e o atual calendário iniciou no mês seguinte. Além disso, o Rubro-Negro tem pela frente, ao menos, mais 19 jogos. Isso porque, 16 partidas correspondem ao Brasileirão, uma se refere à final da Libertadores e os dois confrontos pela semifinal da Copa do Brasil.

Mediate a situação, o técnico Renato Gaúcho vive o desafio de se manter forte nas competições em busca da cobiçada Tríplice Coroa. Atualmente, o Flamengo possui seis atletas no departamento médico: David Luiz, Arrascaeta, Diego Alves, Bruno Henrique, Diego Ribas e Gustavo Henrique. Com exceção de David, os outros atletas deverão ser reavaliados nos próximos dias. O técnico Renato Gaúcho espera uma resposta positiva do departamento médico para a reta final da temporada.