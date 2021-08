Atropelamento para trânsito no Centro de Niterói

A manhã começou conturbada no Centro de Niterói nessa segunda-feira (30). O motorista de um caminhão atropelou um ciclista na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói. O acidente foi na pista sentido Icaraí, fluxo de descida da Ponte Rio Niterói.

Ainda não tem informações sobre o estado de saúde do ciclista, mas militares do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento ao homem. O chamado aconteceu às 9h25min e a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.







De acordo com a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) o acidente foi grave e próximo a esquina da Rua Marechal Deodoro. Agentes da autarquia orientam o trânsito com duas faixas interditadas. Duas faixas de rolamento foram interditadas, o que refletiu no trânsito, que ficou congestionado. A identificação do ciclista não foi divulgada pelos militares.