Atropelamento na Praia de Icaraí deixa homem ferido

Um homem, ainda não identificado, ficou ferido após ser atropelado por um carro, na Avenida Jornalista Alberto Torres, na Praia de Icaraí, Niterói, na tarde deste domingo (06).

A Tribuna entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que a equipe foi acionada logo após o acidente, e a vítima foi levada para o Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, com ferimentos leves.

De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na praia de Icaraí, esquina com a rua Belisário Augusto. Ela acionou a polícia e os bombeiros por volta das 13h, que chegaram ao local em seguida.

Foto: Divulgação/rede social