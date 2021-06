Atrizes niteroienses causam discórdia na internet por causa de Bolsonaro

Se Niterói é conhecida como a Cidade Sorriso, duas atrizes não estão nada alegres uma com a outra. Tratam-se de Samantha Schmütz e Juliana Paes. E o motivo é político, principalmente o presidente Jair Bolsonaro. E nesta quinta (10) a intérprete do personagem Juninho Play causou na internet ao curtir no Instagram uma postagem onde Juliana e Bolsonaro aparecem em versões gráficas similares a personagens de desenho animando.

Montagem de Juliana Paes e Jair Bolsonaro é curtida por Samanta Schmütz. Foto: Reprodução/Instagram

Schmütz, que sempre se colocou contra o atual governo, é apontada como a ‘tal colega’ que discordou de Juliana e deu origem ao vídeo publicado por ela na web, no qual afirma que não é Bolsominion‘. Apesar disso, a internet não perdoou Juliana quando a atriz saiu em defesa da médica Nise Yamaguchi, que participou da CPI da Covid nesta semana.