Atriz Ilka Soares morre aos 89 anos no Rio

Artista lutava contra um câncer de pulmão

Internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, há dez dias tratando de um câncer de pulmão, morreu na manhã deste sábado (18) a atriz Ilka Soares, aos 89 anos. A informação do falecimento foi confirmada pelo neto da artista, Thomaz Azulay, por meio do Instagram.

“É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela maior Ilka Soares, às 07h30, do dia 18/06, na Clínica São Vicente no Rio de Janeiro. Ela deixa saudade e a certeza de que a vida é bela. Viva Ilka!”, informou o estilista em uma imagem publicada em sua rede social. Na legenda, Thomaz escreveu: “Vovó Ilka, a sempre enorme, agora a maior estrela da minha constelação”.

Após a publicação, alguns colegas de profissão enviaram mensagens de apoio à família: “Que triste! Uma deusa, uma lenda. Que os céus a recebam com muito amor!”, comentou Leda Nagle. Já Marco Rica escreveu: “Amigo, todo meu amor! Uma deusa, nossa eterna musa”. “Meus sentimentos”, escreveu Luma de Oliveira.

Ilka Soares, que completaria 90 anos, nesta segunda-feira, brilhou na TV. Seu primeiro trabalho na Globo foi em ‘Noite de Gala’ (1966), onde entrevistava personalidades e apresentava cantores de sucesso. Na emissora, ela também foi locutora no ‘Jornal de Verdade’ (1968).

Nascida no Rio de Janeiro, Ilka Soares estreou nas novelas em 1971, interpretando Vera em O Cafona, de Bráulio Pedroso. No mesmo anos, trabalhou em Bandeira 2 (1971), e em seguida interpretou inúmeros personagens nas novelas O Bofe (1972), O Espigão (1974), Anjo Mau (1976), Locomotivas (1977) e Te Contei? (1978).

Talentosa, foi convidada para ser uma das estrelas do humorístico Planeta dos Homens, ao lado de estrelas como Jô Soares, Agildo Ribeiro e Paulo Silvino, no final da década de 1970.

Entre tantos trabalhos marcantes estão as novelas Champagne (1983), Corpo a Corpo (1984), Mandala (1987), Top Model (1989), Rainha da Sucata (1990), Barriga de Aluguel (1990) e Pecado Capital (1998). Em 2006, Ilka participou do humorístico A Diarista, com Claudia Rodrigues. O último trabalho da veterana atriz foi Mandrake (2007), série produzida pelo canal HBO Brasil.

Foto destaque: A atriz interpretou personagens importantes em folhetins e humorísticos (Foto: Divulgação)