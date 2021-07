Atriz Claudia Rodrigues internada

No último dia 9 a atriz Claudia Rodrigues, 51 anos, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A comediante teve dormência no braço, dor de cabeça, febre e confusão mental mas foi descartada a infecção pela Covid-19. A empresária da atriz, Adriana Bonato, usou as redes sociais da atriz para pedir orações.

“Ela continua internada na unidade de terapia semi intensiva e está passando por uma bateria de exames para descobrir o que realmente está acontecendo pois ela ainda está apresentando alguns sintomas. Mas se não bastasse isso, a filha da Claudinha, infelizmente está com Covid. Gente eu vim aqui para pedir para ‘vcs’ dessa vez me incluírem nas orações, todos que me conhecem sabe o quanto estou disposta a fazer de tudo pelo bem estar da Claudinha, e da Iza mas está muito difícil pra mim, já são 8 anos de luta e de vitórias graças a Deus, mas está pesado e vim pedir a energia de vcs para que eu consiga enfrentar mais essa barra. Me ajudem por favor. Orem por nós eu agradeço de coração. Sei que a vitória é certa pq Deus está na frente, mas dessa vez preciso de vcs. Gratidão e por favor se cuidem usem máscara. Deus abençoe e proteja grandemente todos nós. Boa tarde!”.

Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000. Essa é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. A comediante foi protagonista da série “A Diarista” como Marinete, além de ter trabalhado em programas como Sai de Baixo, Escolinha do Professor Raimundo e Casseta & Planeta, Urgente!