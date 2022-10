Atrion Invest: investigados por pirâmide são indiciados

A Polícia Civil encerrou o inquérito que apura suposto esquema de pirâmide envolvendo a empresa Atrion Invest, sediada em Niterói. De acordo com a 77ª DP (Icaraí), todos os investigados foram indiciados por estelionato e associação criminosa. Em julho, diversos clientes denunciaram a empresa por deixar de pagar os retornos prometidos.

O procedimento será analisado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que vai decidir se oferecerá denúncia, o que ainda não tem data para ocorrer. A delegacia não revelou o nome das pessoas que foram denunciadas, mas relatos apontam que seriam pelo menos quatro. Ainda de acordo com a 77ª DP, os suspeitos respondem em liberdade.

O responsável pela empresa é André Felipe de Oliveira Silva. Ele chegou a prestar depoimento na sede da distrital. A consultar pelo quadro societário ativo da empresa, também aparece, na condição de sócio-administrador, André Vitor de Oliveira Silva. Atualmente, o site da empresa se encontra fora do ar e não há atualizações nas redes sociais desde julho.

André Felipe, responsável pela empresa – Foto: Reprodução/Internet

Em julho deste ano, clientes da Atrion foram à Polícia Civil denunciar a empresa por suposto esquema de pirâmide. O agente de segurança Pedro Alex da Silva, morador de Maricá, contou que investiu R$ 50 mil no dia 22 de fevereiro, mas que, em 7 de abril, recebeu o último pagamento dos 6% de retorno mensais prometidos. Ele afirma que teve R$43 mil de prejuízo.

Já o morador de São Gonçalo Cláudio Nascimento afirmou que depositou R$ 12,5 mil na conta de André Felipe. Ele também registrou boletim de ocorrência. No caso dele, a promessa de retorno do investimento foi ainda maior: 16,33%. Cláudio relatou que chegou a pegar empréstimos para investir na empresa, que então se chamava Atom, mas, de acordo com os clientes, mudou o nome fantasia para “Atrion”, como é conhecida atualmente.

Ostentação e famosos

Romário e Ronaldinho em evento organizado pela Atrion – Foto: Reprodução/Internet

A empresa ficou popular nas redes sociais após patrocinar eventos esportivos na cidade de Niterói. Uma das principais modalidades apoiadas foi o futevôlei. Nas redes sociais da Atrion, há fotos com convidados como o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o também ex-jogador e senador Romário. Ambos afirmam não terem ligação com a empresa. Além disso, pessoas ligadas à empresa costumavam ostentar bens materiais, como automóveis de luxo, pela internet.

A reportagem fez contato com a defesa dos responsáveis da empresa. “Até o momento nem o André Felipe e seus advogados tiveram ciência disso”, limitaram-se a dizer.