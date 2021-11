Atrações musicais se apresentam no Natal da Esperança em Niterói

O Natal da Esperança começou na noite deste sábado (27) com apresentações que seguem por todos os fins de semana até o dia 19 de dezembro. No Campo de São Bento, as apresentações artísticas serão diárias. O Horto do Fonseca (Zona Norte), Horto do Barreto (Zona Norte), Horto de Itaipu (Região Oceânica) e Parque Esportivo e Social do Caramujo (Zona Norte) também vão receber atrações.

No Horto do Fonseca, o cantor Victor Sávios se apresentou cantando clássicos de Tim Maia. Já no Campo de São Bento, o pianista Wagner Tiso + “Amar e mudar as coisas”, um tributo a Belchior com Daíra e Júlia Vargas se apresentaram.

Para este ano, foi montado um palco no lago do parque. No Campo de São Bento, as apresentações artísticas serão diárias. O calendário completo, até dezembro, inclui ainda apresentações do maestro João Carlos Martins, cujo trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente por suas gravações das obras de Bach. O músico se apresenta com a Orquestra Jovem de Niterói e Orquestra da Grota.

A programação cultural do “Natal de Esperança” se propõe a ser democrática, com atrações distribuídas por toda a cidade, e que, como o próprio nome sugere, leve um pouco de esperança a todos. São 40 espetáculos nos fins de semana – sendo 8 em cada espaço, em datas diferentes – realizados durante 3 semanas, entre música, peças teatrais, dança, circo e poesia, que vão ocupar os palcos da cidade até o dia 19 de dezembro.

Os shows do Campo de São Bento e do Horto do Fonseca acontecem às 19h30. No Horto do Barreto, às 19h, aos sábados; e às 11h, aos domingos. No Horto de Itaipu e no Caramujo, cujas programações são mais voltadas ao público infantil, às 11h.

O mote deste ano é realizar um Natal respeitoso, levando alegria e esperança para os niteroienses, além de prestar homenagem às vítimas da Covid-19. A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.