Atores niteroienses criam vídeo em homenagem à Farofa da Gkay nas redes sociais

Os atores niteroienses Amanda Freitas e Jonathan Andrade, sempre antenados aos trends e conteúdos digitais, criaram um vídeo paródia em homenagem a Farofa da Gkay (evento promovido pela atriz e influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay), para comemorar o seu aniversário, que vai reunir personalidades que se destacam na rede social. O evento acontece de 5 a 7 de dezembro, em Fortaleza.

Com criação de roteiro de Jonathan Andrade, o vídeo, em tom de comédia, é feito para divertir quem assiste e traz referências como o conto da Cinderela e o mundo das Fadas para a realização de um sonho, que é ir à festa de aniversário da influencer.

Com perfil pequeno, mas com engajamento de gente grande, o vídeo foi publicado nas redes sociais do novo projeto dos jovens atores, Exquece, a peça! e conta com participação e direção audiovisual do jornalista Allan Ribeiro e com o apoio de influencers da cidade e seguidores.

“Nunca imaginamos que iríamos estar no meio das pessoas, na rua, com uma roupa engraçada, passando vergonha, mas valeu já valeu a pena só de ver as pessoas na rua e em nossa rede social nos apoiarem. Se ela quiser nos convidar para essa Farofa a diversão, por nossa conta, já vai estar garantida”, finalizam com humor.

Amanda e Jonathan, revelam que a idealização do vídeo para homenagear a Farofa da Gkay, surgiu com o mesmo intuito de outros vídeos da página, que é fazer as pessoas rirem com a situação inusitada, já que ela é assim. Veja um dos trabalhos que os atores realizam no seu Instagram, cliquem aqui.

Sobre Amanda e Jonathan

Amanda Freitas, 35 anos, é atriz e produtora de Exquece, a peça!, atua nos palcos desde os seis anos de idade e nesse tempo já trabalhou em mais de 15 peças profissionais direcionadas ao público infantil e adulto, além de participar de curta-metragem e fazer parte do elenco de apoio nas novelas da Globo.

Jonathan Andrade, 30 anos, ator, autor, diretor e produtor de Exquece, a peça!, atua desde os 10 anos de idade em peças direcionadas ao público infantil e adulto. É vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Curtas do SESC Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, com o espetáculo O Silêncio que Grita.