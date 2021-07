Depois de realizar o projeto “Não-Espetáculo” que chamava atenção para crise nas artes cênicas no Rio de Janeiro, a atriz e diretora de teatro Cristina Fagundes lança uma nova provocação artística, realizando uma exposição onde atores de teatro aparecem como peças de museu. A exposição Atores de Teatro – Antes da Extinção do Teatro no Brasil em 2020, que acontecerá nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), no dia 11 de julho, das 10h às 14h, ao invés de obras de Arte mostrará 20 atores reais de teatro, ao vivo, em poses de atuação, trajando figurinos e identificados com plaquinhas informativas sobre quem eram e o que faziam os atores dessa área artística antes da extinção do teatro no Brasil em 2020.

A atriz Priscila Assum, por exemplo, aparecerá como uma obra exposta identificada com a placa “Atriz de Teatro Musical. Obra em Carne e Osso. E Afinação. 1,67m – 37 anos. Já a atriz Flavia Espirito Santo será uma obra identificada com a plaquinha: Atriz como Alaíde em “Vestido de Noiva” – Peça de Nelson Rodrigues. Obra em Carne e Osso. E Alucinação. 1,72m – 37 anos.

As “obras” serão interativas e responderão ao comando sonoro do público. Quem disser “Viva o Teatro!” ouvirá os atores-obra declamarem frases de textos teatrais clássicos de autores como Nelson Rodrigues, Shakespeare, Maria Clara Machado, Alcione Araújo, Tchekhov, entre outros.

Em maio e junho de 2020, realizou o Clube da Cena Lives que reuniu 43 artistas de teatro entre atores, autores e diretores para encenarem ao todo 30 lives de ficção que aconteciam diariamente nos stories do Instagram. Já em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 Cristina encenou seu espetáculo Bastidores, onde a proposta revelava justamente os bastidores de criação de uma peça para o zoom e promovia uma reflexão sobre o fazer artístico em tempos de pandemia. Em maio de 2021, Cristina estreou o manifesto artístico Não-Espetáculo, uma performance ainda em andamento que se propõe a não-realizar um espetáculo toda quarta-feira na porta de um dos teatros fechados do Rio. Sem texto, figurino nem cenário, ela e a atriz Ana Paula Novellino chegam com 2 cadeirinhas e se sentam por 1 hora (tempo médio de um espetáculo) na porta do teatro e não fazem nada. A performance já passou pelos teatros Glaucio Gill, Sérgio Porto, Baden Powell, Villa-Lobos, Café Pequeno e Dulcina.

O Museu de Arte Moderna (MAM) fica na Av. Infante Dom Henrique, 85 – Praia do Flamengo. Cumprindo os protocolos sanitários vigentes, os atores estarão usando máscara e pede-se ao público que também as utilize.