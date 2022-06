Ator mirim de Saquarema é escalado para novela de Glória Perez

Cria de Saquarema, cidade da Região dos Lados, o ator mirim João Bravo foi escalado para participar da novela “Travessia”, da TV Globo, que estreia em outubro deste ano. A produção é idealizada por Glória Perez.

João Bravo ganhou destaque como o filho de ‘Bibi Perigosa’ (Juliana Paes), em A Força do Querer, em 2017. Na época, conquistou o prêmio de melhor ator mirim, no Prêmio Extra de Televisão.

Não há informações, no entanto, de qual papel o jovem de 13 anos irá interpretar. A nova novela de Glória Perez também terá a participação de nomes de peso como Drica Moraes, Chay Suede, Romulo Estrela e Lucy Alves.

O folhetim também terá direção gela de Mauro Mendonça Filho, e conta com cenas fora do Brasil, mas com a maioria gravada no Nordeste, destacando o estado do Maranhão.