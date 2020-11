Ator Lázaro Ramos e a família testam positivo para Covid-19

O ator Lázaro Ramos, sua mulher a também atriz Taís Araújo, e os dois filhos do casal testaram positivo para a Covid-19, de acordo com a postagem da família nas redes sociais, na tarde de sábado (21). Na publicação, o ator afirma que estão isolados e seguindo as orientações médicas. O ator afirmou que e ele a mulher apresentam sintomas leves da doença e os dois filhos estão assintomáticos.

“Queridos amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infelizmente, nossa família testou positivo para Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos porque a pandemia infelizmente está longe do fim. Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid 19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas (,,,)”, postou nas redes sociais.