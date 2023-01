Ator de “Mar do Sertão” ministra workshop teatral em Maricá

No ar como Khaled Zafir, Bruno Ibañez será o professor do Brand New Faces

Conhecida por sua vocação artística e por ter inúmeros coletivos na área cultural, Maricá terá um worshop voltado para a atuação teatral. O curso Brand New Faces, organizado pela Rand Produções, terá como professor o ator Bruno Ibañez, no ar em Mar do Sertão, da TV Globo, como Khaled Zafir. As aulas acontecerão, todas, no dia 22 de janeiro, domingo, às 10h, em local a ser informado pela organização. As matrículas são feitas pelo site www.randproducoes.com.br e apenas os alunos devidamente matriculados é que são informados sobre o local das aulas.



O Brand New Faces é um workshop que visa proporcionar oportunidades para quem quer seguir carreira artística. Ao longo do tempo, o mercado foi construindo promessas absurdas, gerando frustrações em muitos artistas; a suposta venda de um “sonho hollywoodiano” ainda é uma das armadilhas presentes no mercado. O curso tem uma caraterística peculiar: a de desmistificar o mercado artístico e entregar ferramentas poderosas para quem quer ingressar na carreira, no mercado artístico.



O workshop oferece cinco aulas (Jogos teatrais; Introdução à Interpretação; Como se preparar para um teste; O Corpo do ator e Princípios básicos de cuidados vocais para atores) e três palestras (Marketing pessoal, Mercado artístico e seus caminhos e Bate papo com o artista convidado).



Além de ator, Ibañez, de 31 anos, também é cantor profissional, fotógrafo e diretor de fotografia. Mar do Sertão não é sua única atuação recente na TV Globo. Ele foi o intérprete de Mendonça, o chefe da segurança de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Na trama do Globoplay, ele investiga os negócios criminosos de Zoé (Regina Casé) e fica na cola de Gato (Jackson Antunes).



O curso tem duração de 8 horas, os participantes recebem, além das aulas e palestras, fotos de estúdio para poderem dar o pontapé inicial na carreira, certificado de conclusão do curso e agenciamento imediato da Rand Produções. O investimento custa R$ 500.



Mais informações no site www.randproducoes.com.br e @randproducoes e @randcasting no Instagram.