Ator Caíke Luna morre vítima de câncer

Conhecido pela participação em programas como “Zorra Total”, “Baby e Rose”, “Xilindró” e “Treme Treme”, o ator Caíke Luna faleceu neste domingo (3) vítima de câncer. A informação foi divulgada pela atriz Katiuscia Canoro, amiga do artista, em seu perfil no Instagram.

“É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna”, escreveu ela, sem dar mais detalhes sobre a causa da morte.

O humorista revelou em abril deste ano que estava fazendo um tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que o também ator Reynaldo Gianecchini enfrentou há 10 anos, em 2011. Não foi informado detalhes sobre o velório.