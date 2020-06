Ator americano presta solidariedade a família de João Pedro nas redes sociais

Através de um vídeo, que foi divulgado pelo Instagram Favelas na Luta, o ator americano Terry Crews se solidarizou com a família do adolescente João Pedro, de 14 anos, que no dia 18 do mês passado foi morto com um tiro de fuzil durante operação das polícias Federal e Civil, na Praia da Luz, no Complexo do Salgueiro.

“Gostaria de demonstrar minha solidariedade para a família de João Pedro. Eu apoio todos vocês em sua luta por justiça e sua luta para terminar a brutalidade policial nos Estados Unidos e no Brasil. Eu apoio os ativistas negros brasileiros, o povo vivendo nas favelas, as mães das vítimas e todos que estão lutando contra o racismo e violência. Obrigado”, afirmou o ator, que participou de sucessos do cinema, como As branquelas.

Na segunda-feira (08), por determinação da Justiça (STF), a Polícia Civil adiou a reprodução simulada que estava prevista para ser realizada na terça-feira (09), no Complexo do Salgueiro. Na decisão a justiça reforçou a determinação de proibir operações policiais em comunidades do estado enquanto foram mantidas as medidas de restrições para contar o avanço da covid-19 no estado.