Ato pró-Lula: Tebet e Rodrigo caminham juntos em Niterói

‘Caminhada da Democracia’ contou, também, com diferentes forças e lideranças políticas

Por Saulo Andrade

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), recebeu, na tarde de hoje (24), a senadora e terceira colocada à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), para uma caminhada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – primeiro colocado na pesquisa IPEC, com 50% dos votos (Jair Bolsonaro (PL) tem 43%). Denominado ‘Caminhada da Democracia’, além de Tebet, participaram do evento o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), o deputado federal, Alessandro Molon (PSB), outros parlamentares e lideranças políticas da cidade e do estado.

Tebet destacou, em seu discurso, que, no dia 30, “vamos fazer de Niterói a cidade que mais vai dar votos a Lula”. Afirmando que esta é a eleição “mais importante” da história do Brasil, desde a redemocratização, a ex-candidata a presidente pelo MDB alertou que o que está em jogo “é muito maior do que cada um de nós”.

Lembrando das “diferenças” que tem com o candidato petista, ela frisou que há uma coisa que os une: “o nosso amor pelo Brasil, pela democracia. Eu e Lula, diferentemente desse presidente negacionista, colocamos as pessoas em primeiro lugar. Enquanto Lula ama as nossas crianças e jovens, o presidente Bolsonaro foi o responsável pela morte de milhares de pessoas, na pandemia de covid-19”, lembrou Simone.

Recordando-se do tempo em que o ex-presidente governou o país, com políticas públicas de educação voltadas a crianças e jovens, a senadora disse que Lula permitiu que “o povo pobre e preto pudesse estar numa universidade para ter igualdade de oportunidades”. “O presidente Bolsonaro quer colocar armas na mão da nossa juventude. Eu estou com Lula porque sei que é o único capaz e responsável por tirar o Brasil da crise e do mapa da fome, de gerar emprego e renda para a população brasileira”, ressaltou.

Verônica, Molon, Tebet e Rodrigo. Foto: Saulo Andrade

Recém-eleita deputada estadual, a vereadora niteroiense Verônica Lima (PT) disse que Niterói, no primeiro turno, deu a vitória a Lula. Salientando a importância de eleger o petista, para que Niterói recupere empregos na indústria naval, a parlamentar destacou que, agora, a nossa cidade – “que tem a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro, dará a resposta nas urnas”.

“O Brasil voltou para o mapa da fome, da miséria e da desesperança. Só no Rio de Janeiro, são três milhões de brasileiros passando fome. É Lula presidente, para a gente voltar a ter emprego na indústria naval. A gente não aguenta mais essa política de ódio, que está dividindo as famílias, que está dividindo o povo brasileiro”, frisou.

Molon e Rodrigo. Foto: Saulo Andrade

Ex-prefeito de Niterói e terceiro colocado na eleição ao Governo do Estado, Rodrigo Neves disse que, em Niterói, “fascista não vai se criar”. “Aqui é fora Bolsonaro”, clamou – agradecendo à classe política e à militância presente. “Essa é a caminhada da vitória”, concluiu.

Um dos responsáveis por unir diferentes forças políticas de Niterói em torno da candidatura Lula, o prefeito Axel Grael também destacou que o eleitorado brasileiro precisa derrotar “essa política de ódio” e fazer com que o Brasil reencontre o “caminho da democracia, do desenvolvimento, da sustentabilidade”. “Precisamos virar essa página. Tirar o Bolsonaro e colocar Lula, para que a gente consiga recuperar o nosso país. Reconstruir tijolo por tijolo. Fazer com que o Brasil volte a ter esperança”, almejou.

Ao centro, o prefeito Grael. Foto: Saulo Andrade

Segundo colocado nas eleições para o Senado Federal, o deputado federal Alessando Molon (PSB) conclamou os eleitores a virarem voto “de quem votou no Ciro, na Simone, em branco ou nulo”. “Vamos pedir para todo mundo votar, porque é a civilização contra a barbárie”.