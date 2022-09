Ato pelo 7 de setembro  em Icaraí causa racha entre Bolsonaristas

Ex-melhores amigos, o deputado federal Carlos Jordy e o vereador niteroiense Douglas Gomes, ambos do PL, se desentenderam por conta do ato de apoio ao presidente Jair Bolsoraro realizado na manhã de hoje (7), na Praia de Icaraí. Tudo porque Gomes acusou Jordy de ter pedido para que a PM barrasse seu trio elétrico de seguir pela orla. O deputado federal utilizou as redes sociais para dar sua versão do que teria realmente acontecido.

Sem citar o nome de Douglas Gomes, Carlos Jordy diz no vídeo publicado em seu perfil no Facebook que “um vereador de Niterói que já caminhou com a gente” o agrediu verbalmente durante a manifestação em Icaraí.

“Hoje realizamos um ato em Icaraí em prol de Jair Bolsonaro. Em momento algum ninguém pediu voto para deputado, nada, somente para Jair Bolsonaro”, afirma Jordy, que prosseguiu:

“Eu vi um vídeo lamentável desse vereador (Gomes) dizendo que nós teríamos impedido o trio dele andar, que nós estávamos mandando na PM para impedir o trio dele de caminhar. Olha só como é que funciona a cabeça do sujeito? Ele me atacou, me atacou de forma desonesta”, disse Jordy.

Também no Facebook, Douglas Gomes postou um vídeo do momento onde, também sem citar nomes, acusa Jordy de ter atuado para impedir que seu trio seguisse. “Nossa manifestação teve que seguir assim: barrada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, a pedido de um deputado federal que quis nos impedir de lutar pela liberdade! Não foi ordem da ESQUERDA, mas de pessoas que se dizem conservadoras.. usando a Polícia para nos parar! VERGONHA!!!”, escreveu.