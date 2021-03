Ato na Praia de Icaraí reúne centenas de manifestantes

Uma manifestação a favor do presidente Bolsonaro movimentou a Praia de Icaraí na manhã desse domingo (14). Centenas de pessoas seguiram em caminhada na faixa de rolamento da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, portando bandeiras e gritando palavras de ordem.

Em certo momento o grupo, em sua maioria idosos, parou e cantou o hino nacional. Entre o discurso frases e músicas como: “O Bolsonaro pode esperar, eu estou aqui para te apoiar” e “O Bolsonaro, você chamou, o seu exército chegou” ganharam vozes de apoio.

O movimento também se mostrou contra a possibilidade de lockdown, contra as restrições no funcionamento de bares e restaurantes e também contra a decisão do ministro Edson Facchin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na segunda-feira (8) anulou todas as condenações contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), o que o tornou elegível, podendo participar das Eleições 2022.