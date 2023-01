Ato em favor da democracia na Câmara de Niterói

Movimentos e partidos políticos se reúnem por liberdade democrática e repúdio a golpe de Estado

Unidade pela democracia. Esta foi a tônica do ato que reuniu, na tarde desta quinta-feira (12), diferentes partidos políticos, movimentos sociais e a população, na escadaria da Câmara Municipal de Niterói, no Centro da cidade. A manifestação repudiou o vandalismo protagonizado por radicais bolsonaristas, no último domingo (8), contra o Palácio do Planalto, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Nacional.

Para o gestor social Marcelo Silveira, é muito importante que os democratas voltem às ruas e participem da vida política nacional. Na avaliação dele, a democracia brasileira corre sérios riscos:

“Os extremistas de direita estão se mobilizando em rede e preparando coisas ainda maiores. Tem algo muito mais complexo que pode estar acontecendo por aí, porque se trata de um movimento internacional, orquestrado de fora. Não é só o pessoal do antigo presidente”.

Com 2.300 membros em todo o Brasil, a ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia) foi representada pelo advogado Luciano Tolla. Ele disse que “estamos muito atentos a tudo o que está acontecendo em Brasília”:

“Estamos pautando questões cruciais. A ABJD está trabalhando para rever a Lei de Anistia. Os militares, que estão conspirando, desde 2013, com a história do passe livre, são os responsáveis pela abertura das portas do Planalto. Referendamos a fala da ministra Rosa Weber, que ontem, como coordenadora do Conselho Nacional de Justiça, disse que não vai ter mais parcimônia, benesse e anistia para juiz conspirador. É mais um ganho para o nosso lado. Dentro do Poder Judiciário, sabemos como as coisas funcionam. Os grandes conspiradores são os empresários, o agronegócio e os militares”.

Para o vice-presidente do PT de Niterói, Sylvio Maurício, a Polícia Federal só prendeu pessoas que pertenciam à base do movimento. Na opinião dele, não adianta dizer que elas “eram loucas”, porque, na verdade, “sabiam o que estavam fazendo”:

“Por trás daquilo, existe um projeto autoritário, fascista, golpista, que visa tirar o direito do povo à liberdade. Não vi presos os fazendeiros e empresários que financiaram aquela depredação. São o berço econômico do golpismo no nosso país. Tem que mandar prender, também, os falsos pastores, que incitam, dentro das igrejas evangélicas, o ódio e a discriminação. Temos que garantir que o Estado prenda os parlamentares que incitam o golpismo e o terrorismo no nosso país. E, principalmente, a família Bolsonaro, que é o seio político de tudo o que vem acontecendo de mal, no nosso país, nos últimos quatro anos”.

Foi divulgada, hoje (12), uma pesquisa Datafolha apontando que 93% da população brasileira condena os ataques bolsonaristas a Brasília. Apenas 3% são favoráveis e 2%, indiferentes.

O artista plástico Alex Frechette reproduziu e divulgou em suas redes sociais a obra histórica “As Mulatas”, de Di Cavancanti – avaliada em cerca de R$ 8 milhões -, que ocupava o Salão Nobre do Palácio do Planalto, e foi rasgada à faca por bolsonaristas. Na opinião dele, a ação dos terroristas passou de todos os limites “possíveis e impossíveis da nossa democracia”:

“Tem a parte do judiciário, que eles vão enfrentar legalmente. É muito importante que sejam realmente punidos. E tem a mobilização social. Qualquer manifestação democrática é bem-vinda. Quanto mais, melhor”.

Para o servidor público Fábio Andrade, tem de haver mais manifestações como a que ocorreu ontem, no Centro de Niterói. “Sou a favor da democracia. Quebrar patrimônio público não é atitude de um cidadão de bem”, destacou.

Infiltrados

Defensor da ditadura militar, o entregador de aplicativo, Edson Onório, discordava da manifestação em prol da democracia, que ocorria a poucos metros dele. Ele disse que, diferentemente de sua emissora favorita, a maioria dos veículos de comunicação profissional “só fala bem do Lula e mal do resto”. Na avaliação daquele trabalhador, o Brasil não vive uma democracia porque “aquele ditador careca – referindo-se ao ministro do STF, Alexandre de Morais – está prendendo todo mundo”:

“Inclusive os próprios jornalistas, como (o youtuber) Allan dos Santos. Eu sou de 1973. Fui ser assaltado agora, depois de velho. Vou fazer 50 anos de idade. Na época da ditadura militar, nunca fui assaltado. Quem quebrou tudo lá em Brasília foi gente infiltrada”, disse Onório, a despeito de provas que circulam na Internet, de prints e vídeos de extremistas bolsonaristas, invadindo e depredando a Praça dos Três Poderes, em Brasília.