Atlético-MG vence Sport por 1 a 0 e assume a 9ª posição

Com um gol do atacante Hulk, o Atlético-MG derrotou o Sport por 1 a 0, na noite de domingo (6) na Ilha do Retiro, no Recife, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo, o Galo assume a 9ª posição da classificação, com três pontos. Já o Leão do Norte é o 14º colocado, com apenas um ponto.

O gol da vitória saiu logo no início do confronto, aos 13 minutos, quando o argentino Matías Zaracho tocou de calcanhar para Hulk, que, da entrada da área, acertou uma bomba para vencer o goleiro Maílson.

O Atlético-MG volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo (13), quando mede forças com o São Paulo no Mineirão. No mesmo dia, o Sport visita o Fortaleza no Castelão.