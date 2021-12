Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam pelo bi da Copa do Brasil

A temporada de 2021 pode se tornar mais histórica do que já é para torcedores de Atlético-MG e Athletico-PR. Neste domingo (12), às 17h30min, Galo e Furacão fazem no Mineirão, em Belo Horizonte, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

A partida de volta será na quarta-feira (15), às 21h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba. Caso o placar agregado esteja empatado após os 180 minutos, o título será decidido nos pênaltis.

Campeão brasileiro após 50 anos, o Alvinegro pode repetir o feito que só o arquirrival Cruzeiro atingiu, ao conquistar os títulos do campeonato nacional e da Copa do Brasil de 2003. O Rubro-Negro, por sua vez, já celebrou neste ano o bi da Copa Sul-Americana.

Ambos perseguem o segundo título de Copa do Brasil nas respectivas histórias. Os mineiros conquistaram a taça em 2014, derrotando o Cruzeiro na final. Cinco anos depois, os paranaenses bateram o Internacional na decisão para levantar o troféu inédito.