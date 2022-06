Atlético-GO vence Fluminense por 2×0

O Atlético Goianiense deu a volta por cima e mostrou para o que veio nessa rodada do Campeonato Brasileiro, após vencer o Fluminense por 2×0, neste sábado (11), no Maracanã.

O duelo entre o Dragão e o Tricolor valendo a décima primeira rodada da Série A do Brasileirão foi de pura emoção tanto para quem acompanhava de perto, quanto quem assistia de casa.

Com a ausência de Ganso, camisa 10 do fluzão, o time goiano tirou vantagem em cima do Fluminense.

Nos 34 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Jefferson marcou o primeiro gol do Dragão, deixando a torcida tricolor apreensiva. Pouco tempo depois o Wellington Rato fez um gol para o time goiano.

O segundo tempo foi acirrado, mas o Atlético-GO venceu fora de casa a equipe do Fluminense por 2×0 pela décima segunda rodada e voltou a respirar no Brasileirão!