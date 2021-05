Atletas de Rio Bonito são convidados a treinar na Arena Upper, no Flamengo

Durante a semana, alguns atletas de Rio Bonito treinaram na Arena Upper, no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Juntamente à equipe, o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, e o professor de Artes Marciais Tiago Bitesnik, representante do Projeto Centro de Treinamento Árvore da Vida (CTAV), acompanharam os treinos.

A equipe, juntamente aos atletas Renato Junior (Aldo) e Igor Silva, foi recebida pelo professor Pirata, na Academia do treinador Dedé Pederneiras, no local de treinamento da Equipe de Lutas Nova União. Além de treinar, eles tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura do local.

“Foi uma oportunidade incrível levar dois jovens que vem batalhando no projeto social, atletas que vencem todo dia dificuldades da vida em uma das melhores estruturas do nosso esporte. Uma oportunidade que ficará gravada pelo resto da vida na cabeça dos meninos”, enfatizou Bitesnik.

Durante a visita, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Equipe MSP na Academia RFT, no bairro de Botafogo, do professor Rafael Vinícius. No local eles realizam um projeto voltado para as mulheres nas artes marciais com representantes do Ultimate Fighting Championship (UFC).

O convite para a visita surgiu a partir da Seletiva Nacional de Wrestling que aconteceu em Rio Bonito no dia 1º de maio e aproximou as entidades das Equipes e Centros de Treinamento.

“Estamos na expectativa de viabilizarmos grandes parcerias para fomentarmos ainda mais as Artes Marciais em nossa cidade”, disse o Secretário de Esporte e Lazer Bernardo Oliveira.