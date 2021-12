Atletas de projeto social da Guarda são graduados em São Gonçalo

Em um dia de muita emoção e alegria, cerca de 50 atletas do Projeto Social de Jiu-Jitsu da Guarda Municipal de São Gonçalo se graduaram no último sábado (4), durante cerimônia realizada no ginásio do antigo 3º BI, no bairro Venda da Cruz. O projeto, que já existe há quase quatro anos, oferece aulas gratuitas para crianças de comunidades carentes de São Gonçalo.

Entre os alunos graduados, 27 deles trocaram de faixa, recebendo das mãos do instrutor as faixas de 1º grau para cores cinza, amarela, azul e marrom. Os atletas participam de aulas três vezes por semana, sendo preparados para competir em campeonatos de jiu-jitsu.

A graduação é feita anualmente e realizada por meio de arrecadação e recursos próprios, recebendo apoio de guardas municipais de São Gonçalo. Além disso, o projeto também possui parceria com a equipe Icon Team/PVC de Jiu-jitsu.

O professor do projeto, Marco Antônio Cabral Barros, faixa preta de 1º grau e guarda municipal de São Gonçalo, contou que os atletas estão sendo preparados para as disputas dentro do tatame e para as situações do cotidiano.

“Os jovens estão sendo encaminhados e preparados dentro e fora do tatame. Com certeza através do projeto, os alunos têm ganhos na construção do caráter e valores, aprendendo sobre respeito e união”, afirmou Marco.

Os treinos acontecem semanalmente, às terças e quintas, de 17h às 21h, e sábados, das 9h às 12h.

Inscrições

Quem quiser praticar jiu-jitsu no projeto esportivo pode se dirigir até o local dos treinos, na Rua Doutor Porciúncula, número 395.