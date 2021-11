Atletas de Niterói são campeões mundiais em Abu Dhabi

Os jovens atletas de Jiu Jitsu de Niterói, João Cleber Borges, 13 anos e Enzo Simões de 11 anos, receberam a Medalha de Ouro em Abu Dhabi. Os jovens representaram como ‘Embaixadores jovens do Turismo de Niterói”, e levaram as medalhas no domingo (14). Além do ouro, Rhuam Simões de 17 anos ficou em terceiro lugar e trouxe o bronze para Niterói.

A Neltur informou que eles entregaram a cada delegação presente no mundial, um Kit promocional das belezas e dos equipamentos turísticos da cidade de Niterói. Cada um deles, apesar da idade, já disputou centenas de competições e dezenas de títulos nacionais e internacionais.

Rhuam

Enzo

João Cléber



Enzo é aluno da Escola Municipal Sítio do Ipê, João Cleber da Escola Municipal Altivo Cesar e Rhuam da Escola Estadual Cizínio Soares Pinto.