Atletas de Niterói marcam e Brasil estreia com vitórias no Mundial de Handebol

A Seleção Brasileira de Handebol de Areia venceu os dois jogos de estreia no Mundial de modalidade, na manhã de hoje (21). A equipe teve a ajuda de Marcelo Tuller e Renan Carvalho, atletas do Niterói Rugby, que estão representando o clube e a cidade na competição. Somente Renan fez dez pontos nos dois jogos.

Em busca do hexa, assim como a Seleção Brasileira de futebol, a estreia foi contra o Catar, país que recebe a Copa do Mundo neste ano, em novembro. Ao contrário da bola no pé, a equipe catari é uma força no Handebol de Areia, e fez um jogo difícil contra os brasileiros. Equilibrado do início ao fim, os adversários venceram o primeiro set por 17 a 16.

No segundo set, o Brasil precisava reagir, e Renan marcou duas vezes nos minutos finais, garantindo a vitória por 14 a 10, o que levou para o shootout. Nas cobranças, os brasileiros superam por 8 a 6. O defensor Marcelo Tuller também contribuiu com um gol no ar, na segunda cobrança do shootout.

Divulgação / Federação Internacional de Handebol

Mais tarde, às 9h50 do horário de Brasília, o Brasil bateu facilmente a Nova Zelândia por 2 sets a 0 (26 a 16 nos dois tempos), assegurando a primeira posição do Grupo D. Renan Carvalho fez seis pontos, com o aproveitamento de 100% nos gols pelo ar, que vale dois pontos. Para A TRIBUNA o atleta do Niterói Rugby e da Seleção Brasileira falou sobre as partidas, e do entrosamento que a delegação brasileira vem adquirindo na competição.

A estreia já foi contra um time muito bom, eles gostam bastante de contato e falam bastante durante o jogo. O primeiro set foi mais complicado, mas depois conseguimos acertar. A Nova Zelândia foi mais tranquila, controlamos bem o placar nos dois sets. Quanto ao entrosamento, vai melhorar ainda mais com o decorrer da competição. Porém, como muitos já se conhecem tem bastante tempo, será mais rápido” disse o jogado, que ainda projetou o próximo confronto, contra Portugal.

“Vai ser apertado. Eles têm que ganhar para ter alguma chance. Se a gente der algum mole, o jogo complica”, conclui. Brasileiros e portugueses se enfrentam amanhã (22), às 9h50 (horário de Brasília), pelo último jogo da chave. O confronto terá transmissão nos canais oficiais do Mundial de Handebol de Areia no Youtube. Vale ressaltar que três equipes avançam para um hexagonal que define os times que vão para o mata-mata.

Foto: RENAN pula para ajudar a Seleção Brasileira a ampliar o placar – Divulgação / Federação Internacional de Handebol