Atletas de Niterói buscam novos títulos em Abu-Dhabi e na Europa

Com o apoio da Prefeitura de Niterói, um grupo de sete jovens atletas de Jiu-Jitsu da cidade participam de competições na Europa e em Abu Dhabi. Com vários títulos na bagagem, os atletas conseguiram ajuda através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). Durante outubro e novembro, os lutadores Cauã Freitas, os irmãos Borges, João Kleber Borges e João Gabriel Borges, Laura Araujo, Rafaela Pontes, Luan Gonçalves e Gabriel Nascimento buscam por novos troféus para coleção.



De acordo com o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o trabalho dos embaixadores mirins traz uma grande importância no campo social para a cidade.

“Além de incentivo aos jovens talentos na área esportiva no seu aspecto social, os atletas viajam como embaixadores mirins e divulgam Niterói por todo o mundo, distribuindo kits sobre as belezas da cidade” afirma o presidente.





Na quinta-feira passada (13), Cauã Freitas viajou até Portugal para participar do AJP Tour Portugal PRO-GI. Já neste domingo (16), o atleta lutou em Paris, França, onde competiu no AJP TOUR France PRO GI. No dia 30 deste mês, Cauã vai para Roma, na Itália, para lutar no Nacional Roma. O jovem, de 9 anos de idade, enfrenta uma extensa rotina de treinos durante as semanas.



Nascido e criado em Niterói, Cauã começou no Jiu-Jitsu com 4 anos e, no mesmo ano, iniciou nas competições. Atualmente com quase 10 anos, o menino leva, há 5 anos, uma vida com as cobranças e disciplinas de um atleta no seu segmento. Possui hora para acordar, dormir, treina na Camboinhas Jiu Jitsu com o mestre Marcus Mendes e faz preparação física no Centro de Treinamento Face to Face com o professor Leonardo Japonês. Além disso tudo, o atleta mirim ainda estuda, durante a semana, no colégio Objetivo de Camboinhas, faz deveres todos os dias e tira um tempo para brincar com os amigos.



Cauã, atualmente é faixa amarela no Jiu-Jitsu e na luta livre e já ganhou mais de 100 medalhas durante os 5 anos, além de mais de 10 cinturões, 1 katana e diversos troféus, sendo uns deles de campeão do ranking anual de diversas federações: FJJRIO, FJJDRIO, CBJJO, SJJSAF E CBLLE.



Nos dias 13 e 14 de novembro, o grupo estará nos Emirados Árabes Unidos para buscar a vitória no Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2022, em Abu Dhabi.