Atletas de Maricá são campeões em competição de tiro com arco

Os atletas maricaenses Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano foram vencedores do 47º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. A final realizada sábado (13), na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTarco), em Itapeba, reuniu 196 atletas de 15 estados brasileiros durante seis dias. Paralelo ao brasileiro, a sede da Confederação também recebeu o 3º Campeonato de Barebow, estilo mais simples de tiro com arco.

Pela sexta vez, o maricaense Marcus D’Almeida, atleta que participou da última olimpíada em Tóquio, levou o título de campeão do masculino da categoria de Arco Recurvo no campeonato. “Ganhar é sempre importante, mas dessa vez foi melhor ainda porque foi em casa. O resultado é fruto de um trabalho duro e constante, sempre com objetivos em mente. Estou muito feliz, torcendo para o crescimento do esporte, porque quanto mais arqueiros a gente tiver, mais títulos a gente vai ter também”, afirmou.

Na disputa do feminino, também na categoria de Arco Recurvo, quem levou a melhor foi a atleta maricaense Ana Luiza Caetano, de 18 anos. “Esse não era o campeonato alvo para mim, porque vim como um teste para saber se a preparação estava no caminho certo para o internacional, e tive uma boa surpresa com o resultado. Saio daqui hoje muito feliz, principalmente pela troca entre os atletas de elite da cidade”, disse. A atleta olímpica Ane Marcelle ficou com a medalha de bronze nesta prova.

O campeão do Barebow masculino, Vanderlei Luis Delgado, contou ter passado por um momento difícil recentemente, que fez com que a conquista do título fosse ainda mais emocionante. “O título é muito importante, mas ele tem um peso gigantesco devido à recente perda da minha mãe. Se ela estivesse viva, com certeza estaria vendo. Meu troféu e esta vitória eu dedico a ela”.

Os primeiros colocados terão o privilégio de participar da seletiva para a montagem da seleção brasileira de Tiro com Arco, com custeio da CBTarco, e conforme critérios pré-estabelecidos.