Atleta niteroiense embarca para o México para o Pan-Americano de Wrestling

O jovem atleta niteroiense Yan Landim, de 16 anos, embarcou nesta terça-feira (8) em direção à Cidade do México para a disputa do Pan-Americano de Wrestling, que será realizado nos dias 11 e 12 de junho (sexta e sábado). O integrante da equipe Niterói Wrestling vai disputar a competição categoria Greco Romana até 51kg. Ele garantiu a vaga após vencer a seletiva nacional da modalidade disputada em Rio Bonito.

Treinando junto com a equipe da qual faz parte no 12º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Centro de Niterói, Yan não esconde a felicidade de representar o Brasil e principalmente a cidade natal na competição.

´´ Fiquei super feliz quando conquistei a vaga para o campeonato Pan Americano, Representar o Brasil sempre foi o meu grande sonho . Me dediquei por completo aos treinos, e estou colhendo frutos de todo o meu esforço ´´, disse o atleta.

Treinando há cinco anos, o jovem conheceu o esporte no Complexo Esportivo do Caio Martins, em Icaraí. Junto dos irmãos Paulo Junior e Yuri Landim, ele tomou gosto pela modalidade e nunca mais parou. Atualmente, ele é considerado uma das principais revelações do país no wrestling.

Além de treinar junto com sua equipe, Yan teve oportunidade de fazer parte da sua preparação junto a equipe da seleção Sênior de Greco Romana. Ele tem como espelho os atletas da seleção Brasileira Sênior Joílson Júnior da categoria até 77kg e Igor Queiroz da categoria 97kg.

A Competição será transmitida ao vivo pelo site da United World Wrestling (UWW).