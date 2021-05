Atleta gonçalense está desaparecido

Os familiares do atleta Eduardo Renan da Costa Coutinho estão atrás dele desde a última segunda-feira (24) quando ele foi visto pela última vez, no bairro Tribobó, em São Gonçalo. O fisioculturista, de 27 anos, saiu por volta das 11h vestindo calça jeans preta casaco azul marinho e usando uma mochila azul e vermelha. Ele estava em uma moto Honda Broz 160 de cor branca e vermelha e ia para Itaboraí visitar a mãe.

De acordo com familiares, não sabem do desentendimento dele com nenhuma pessoa, pois Eduardo é uma pessoa muito tranquila e comunicativa.

O irmão Paulo Magno Costa Coutinho diz que a família está oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil para quem souber o paradeiro que leve ao encontro do atleta.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (26), na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e será investigado pela setor de desaparecidos. Quem tiver informações sobre o desaparecimento de Eduardo pode entrar em contato pelos telefones: (21) 99075-8685, (21) 99682-1793, ou pelo Disque Denúncia (21)2253-1177.