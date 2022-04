Atleta de São Gonçalo vai disputar Mundial de Canoa Havaiana em Londres

Juan concentrado antes de entrar no mar – Arquivo Pessoal



Promessa da Canoa Havaiana, Juan Combothanassis vai disputar o Mundial da modalidade em Londres, na Inglaterra, no mês de agosto. Apesar de ter nascido em São Gonçalo, o jovem é cria da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, e compete pela cidade de Armação dos Búzios desde 2019. No início do mês, o vice-campeonato brasileiro na categoria V1 Open 500 metros, que ocorreu na Praia de São Francisco, em Niterói, garantiu a vaga para a competição internacional.

Será a primeira experiência de Juan, que no mesmo evento foi campeão do Oc6 500m e 1500m, e possui os títulos do Sul-Americano na categoria Oc1 Júnior. O atleta disse que será uma experiência única para ele.

“Ir para um campeonato internacional na categoria v1 Open, acredito que vai ser uma experiência mágica e acrescentar muito na minha carreira”, garantiu.

Entre os países classificados, a maior ausência é do Taiti, uma das potências na Canoa Havaiana. Competitivo, Juan lamentou, mas destacou que o Mundial ainda será disputado.

“Me deixa triste a possibilidade de um dos países de mais peso dentro do esporte não participar do campeonato. Gostaria de dividir a raia com eles, porém a competição ainda segue com um nível altíssimo”, afirmou.

Sobre a viabilidade para embarcar rumo a Londres, o jovem disse que contam com o apoio de uma marca de remo e outra de embarcações de canoa havaina. Além disso, parcerias locais também apoiam o jovem atleta de Búzios, que fez questão de agradecer o suporte que recebe da Secretaria de Esportes da cidade. Em troca, mesmo com apenas 20 anos e nas principais competições do esporte, Juan busca formar novos atletas na região, através do seu projeto social.

Projeto Social coordenado por Juan em Búzios – Arquivo Pessoal

“Incentivamos os jovens a prática de canoa havaiana. Acredito que o esporte muda o futuro da criançada, e como competidor vejo que uma base forte faz atletas mais fortes”, destacou.

Juan Combothanassis disputou o Campeonato Brasileiro Sprint 2022 em Niterói pelo Clube de Canoa Havaiana Hui Hoa Búzios, que classificou mais duas equipes para o Mundial na Inglaterra. Mas vai disputar de modo individual a categoria V1 Open 500m, em Londres.