Ativistas protestam contra maus tratos a girafas. Três morreram

O final de semana foi movimentado na entrada do parque na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Ativistas fizeram uma manifestação contra a importação de 18 girafas no final do ano passado, que resultou na morte de três delas. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Federal, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) confirma que foram constatados maus tratos nas 15 girafas que estão no Portobello Resort & Safári, na cidade de Mangaratiba, administrado pelo Bioparque.

Representantes de grupos de defesa animal e artistas estiveram presentes no ato que contou com faixas, caminhada e muita indignação. O grupo Nação Vegana Brasil esteve no manifesto e reivindicou o direito dos animais. “Contra a importação das girafas, trazidas da África do Sul, arrancadas de seu habitat para exposição, e pela morte de três delas. Girafas retiradas da liberdade direto para a morte! Animais não são entretenimento! Animal confinado não é diversão! Por favor, não financiem exploração animal. Não é possível que ainda considerem divertido animais em cativeiro”, disse em nota.

O Ibama informou que, durante ação conjunta com a Polícia Federal na última quarta-feira (26), foram constatados maus tratos nas girafas, legalmente importadas, que estariam sendo mantidas em ambiente tecnicamente inadequado. Sendo assim, o Ibama aplicou multa diária de R$ 4,5 mil até que ocorram as devidas adequações técnicas.





As causas das mortes e os destinos das 15 girafas ainda estão sendo investigadas. Dois homens foram presos na ação da PF, responsáveis pela manutenção dos animais. Os presos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência por maus tratos, crime previsto no Art. 32 da lei de crimes ambientais.

O Bioparque foi questionado sobre a manifestação e sobre a atual situação das 15 girafas que estão no resort, mas não se manifestou.

ENTENDA O CASO

Em 11 de novembro passado, 18 girafas chegaram ao Rio de Janeiro vindas da África do Sul, em uma importação autorizada pelo Ibama. Os animais foram levados para Mangaratiba e posteriormente para o resort em questão. No dia 14 de dezembro seis girafas derrubaram a cerca de proteção e fugiram. Após serem recapturadas, três delas morreram.

ESPAÇO

O Bioparque informou, também em nota, que o recinto destinado para as girafas no Portobello safari é de 43.695m². O processo de adaptação dos animais é realizado em três estágios técnicos: o primeiro, é a adaptação e quarentena no cambiamento (baias); o segundo, acesso ao primeiro estágio da área externa; e, por fim, conforme a adaptação, acesso a área final de 43.695m². Esse recinto foi aprovado previamente pelas autoridades competentes, ainda de acordo com as informações divulgadas.