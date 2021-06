Atividades físicas e coletivas na praia seguem liberadas em Niterói. Cultos só podem ter 10% de público

O decreto divulgado nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial de Niterói também fala sobre a prática de esportes individuais seguem liberadas em locais públicos e praias, desde que o distanciamento social seja cumprido. Já as atividades religiosas estão restritas 10% do total da membresia ou no máximo 100 pessoas no local.

“Está autorizada a realização presencial de missas, cultos e as demais atividades religiosas, desde que a presença de público esteja limitada a 10% (dez por cento), ou no máximo 100 pessoas, o que representar o menor número, sendo vedada, em qualquer hipótese, a venda ou consumo de alimentos e bebidas no local”, afirmou o artigo 18 do decreto.

Ainda de acordo com a norma que estabelece o funcionamento de templos e atividades religiosas, está proibida ” em qualquer hipótese, a venda ou consumo de alimentos e bebidas no local”.

Atividades esportivas na praia e em locais públicos

Escolinhas de vôlei, futevôlei, beach tennis, canoa havaiana, treinamento funcional das 6 às 10 horas e das 18 às 22 horas. A medida está em vigor desde 19 de abril de 2021.

Escolinhas de lutas, estúdios de dança, treinamento funcional e similares das 6 às 23 horas de segunda a sexta-feira, e das 6 às 13 horas nos sábados, domingos e feriados. A medida também está em vigor desde 19 de abril de 2021.

Atividades físicas individuais em praças, parques, praias e espaços abertos de uso comum em áreas particulares, desde que não gerem aglomerações e atendam os protocolos de isolamento recomendados, sendo que, nas praias, apenas das 06 às 10 horas e de 18 às 22 horas.

Atividades físicas que seguem suspensas

Escolinhas de futebol seguem com as aulas suspensas.

Em relação aos espaços públicos como o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca, Horto do Barreto, Parque da Cidade, Horto de Itaipu e Parque das Águas seguem com o funcionamento permitido, mas com a permissão da movimentação de até 25% do público.