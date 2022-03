Atividades em comemoração ao mês da mulher seguem em Niterói

Ainda em comemoração ao mês das mulheres, será realizadas uma roda de conversa neste sábado (26), 17h, no Plaza Shopping Niterói. Com tema “Políticas e Direitos das Mulheres”, a atividade realizada pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres deve reunir aproximadamente 40 mulheres ao lado do restaurante Balada Mix, no 4º piso. Além disso, a Codim também vai realizar uma edição especial do projeto Mulher em Movimento no domingo (27), às 9h, no Horto de Itaipu.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, será a mediadora em um bate-papo com cerca de 40 mulheres. Ela explicou que apenas com informação será possível reduzir os casos de violência contra as mulheres.

“Neste mês de março, é importante refletirmos juntas sobre nossas conquistas e desafios. A roda de conversa, no Plaza, sobre políticas e direitos das mulheres será mais uma ação de troca, de conscientização e de disseminação das informações, pois só conhecendo nossos direitos e toda a rede de proteção destinada às mulheres será possível enfrentarmos as violências e contribuímos para transformar a cultura do machismo que ainda persiste na sociedade”, disse Fernanda.

Seguindo a programação, no domingo será realizada a terceira edição do projeto Mulher em Movimento, dessa vez no Horto de Itaipu, na Região Oceânica. A atividade começa às 9h e trará um treinamento funcional para as participantes. A ação faz parte do eixo Saúde, Bem-estar e Maternar, que tem por objetivo promover atividades com o corpo.