Atividades do Mundial de Surfe em Saquarema são adiadas para domingo

Depois de dois dias com o show dos melhores surfistas do mundo, neste sábado (25) foi decretado o primeiro “day-off” para o Rio Pro, etapa do Mundial de Surfe em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O dia amanheceu com ondas mais baixas e a previsão é de entrar o vento sudoeste, que não é bom para a Praia de Itaúna. A próxima chamada para a competição, foi marcada para as 7h15 do domingo (26).

“Nós vamos ficar OFF hoje”, confirmou Jessi Miley-Dyer, vice-presidente de circuitos e competições da World Surf League. “As ondas estão mais baixas, mas o principal motivo é o vento maral que vai entrar e ficar o dia todo. As previsões mostram que amanhã (domingo) estará melhor, com ondas maiores, mas ainda com esse vento, que precisamos considerar”.

Os competidores também aprovaram a decisão da direção técnica da World Surf League. Nove surfistas do Brasil estão nas baterias que ficaram para abrir o próximo dia, Tatiana Weston-Webb nas semifinais femininas e oito nas oitavas de final masculinas, também vivos na briga pelo título do Rio Pro em Saquarema. Um deles é o Samuel Pupo, que vai disputar o duelo brasileiro com Caio Ibelli, que tirou a primeira nota 10 deste ano, em um tubaço surfado na sexta-feira na Praia de Itaúna.

“Hoje o mar acordou um pouco menor e tinha condições pra rolar ainda, mas a previsão é para entrar um vento bem forte, então acho que por isso que chamaram OFF”, disse Samuel Pupo. “É bom pra gente dar uma descansada, porque foram dois dias corridos e ir pro terceiro ia ser cansativo. Então, vai ser bom pra descansar um pouco, cuidar do corpo e esperar a próxima chamada”.

As oitavas de final devem abrir o próximo dia do Rio Pro. A primeira bateria será uma reedição da semifinal da etapa do México no ano passado, entre Mateus Herdy e o atual vice-líder do ranking da WSL, Jack Robinson. Depois acontecem dois duelos verde-amarelos seguidos, do nota 10 Caio Ibelli com Samuel Pupo e do campeão olímpico, Italo Ferreira, com um dos convidados da etapa brasileira esse ano, Michael Rodrigues.

Na quarta bateria entra Miguel Pupo com o norte-americano Nat Young e na quinta tem o tricampeão nos 5 anos de história do Rio Pro, bicampeão das duas últimas edições em Saquarema em 2018 e 2019, o vice-campeão mundial Filipe Toledo, com a lycra amarela de número 1 do ranking 2022, contra o peruano Miguel Tudela. E Yago Dora fecha a participação brasileira, disputando a penúltima vaga para as quartas de final com o australiano Ethan Ewing.

OITAVAS DE FINAL – Masculino:

1.a: Jack Robinson (AUS) x Mateus Herdy (BRA)

2.a: Caio Ibelli (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

3.a: Italo Ferreira (BRA) x Michael Rodrigues (BRA)

4.a: Miguel Pupo (BRA) x Nat Young (EUA)

5.a: Filipe Toledo (BRA) x Miguel Tudela (PER)

6.a: Connor O`Leary (AUS) x Matthew McGillivray (AFR)

7.a: Ethan Ewing (AUS) x Yago Dora (BRA)

8.a: Callum Robson (AUS) x Jackson Baker (AUS)

SEMIFINAIS – Feminino:

1.a: Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

2.a: Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Foto Divulgação/Daniel Smorigo/WSL