Atividade econômica cresce 0,4% no 3º trimestre, mostra Monitor do PIB

Resultado reflete desempenho da agropecuária, indústria e serviços

O Monitor do PIB (Produto Interno Bruto), elaborado pelo Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou variação positiva de 0,4% na atividade econômica no terceiro trimestre, em relação ao período anterior. Se comparado ao período de julho a setembro de 2021, o crescimento da economia é de 3,2%. Conforme o indicador, houve recuo de 0,4% em setembro, em comparação a agosto, e evolução de 2,3% com relação a setembro de 2021. Em valores correntes, a estimativa é de que o acumulado do PIB – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – até o terceiro trimestre de 2022, somou R$ 7 trilhões, 235 bilhões e 825 milhões.

Para a coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, o crescimento de 0,4% do PIB no terceiro trimestre reflete o desempenho positivo das três grandes atividades econômicas, que são a agropecuária, a indústria e os serviços, e ainda todos os componentes da demanda. Juliana destacou, no entanto, que, mesmo com esse desempenho positivo, o resultado de julho a setembro mostra perda de força da economia, por apresentar taxa de crescimento menor do que as observadas no primeiro e no segundo trimestres do ano.

“Observa-se que o recuo registrado em setembro é o segundo consecutivo da atividade econômica e sinaliza dificuldade de manter o ritmo de crescimento registrado no início do ano. Não é surpresa que os juros em patamares elevados tenham se refletido em dificuldade para a economia no segundo semestre”, analisou, acrescentando que por causa dos estímulos fiscais que ocorreram na economia ao longo do ano, o início do enfraquecimento econômico, “de certa forma, demorou a chegar”.

O Ibre informou que neste indicador foram incorporadas as novas taxas anuais de 2020 e a nova estrutura de ponderação para 2021, publicados recentemente pelo IBGE. “A partir disso, os números de referência das CNT (Contas Nacionais Trimestrais), divulgados até o segundo trimestre de 2022, foram compatibilizados com os novos dados anuais divulgados. Conforme o IBGE, em 4 de novembro, a taxa de variação do PIB de 2020 foi revisada de -3,9% para -3,3%”.

Com a inclusão da nova estrutura de ponderação para 2021, segundo o Ibre, o Monitor estimou que a taxa de crescimento do PIB de 2021 foi de 4,7%, ligeiramente superior à anterior (4,6%), divulgada nas Contas Nacionais Trimestrais.

Consumo das famílias

O Monitor do PIB indicou ainda que o consumo das famílias subiu 5,6%, no terceiro trimestre: crescimento que continua impulsionado pelo consumo de serviços. “Desde o segundo trimestre, o consumo de produtos não duráveis também tem apresentado relevância para o crescimento do consumo das famílias. Destaca-se a queda continuada do consumo dos produtos duráveis desde o terceiro trimestre de 2021”.

Formação Bruta de Capital Fixo

A FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), que corresponde aos investimentos, avançou 5,6% no terceiro trimestre. O segmento de máquinas e equipamentos foi a principal influência por esse desempenho. A análise indicou que, apesar de o segmento ter iniciado o ano com taxas expressivamente negativas, mudou a partir do trimestre móvel, encerrado em julho, quando passou a crescer. “Esse crescimento é explicado principalmente pelo desempenho das máquinas e equipamentos importados”.

Exportação

A exportação de bens e serviços também registrou avanço (6,3%), no terceiro trimestre, causado pelo crescimento de praticamente todos os segmentos, com destaque para as maiores contribuições da exportação de bens intermediários e dos serviços. O único segmento da exportação que teve recuo (0,9%) foi o da extrativa mineral.

Importação

A importação de bens e serviços também evoluiu (7,4%), entre julho e setembro. O motivo foi o desempenho positivo da importação de serviços, bens intermediários e bens de capital.