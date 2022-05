Atividade econômica avança 0,34% em fevereiro

Foto: Agência Brasil

O Banco Central informou que a atividade econômica registrou alta de 0,34% em fevereiro, ante o mês anterior, de acordo com o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado nesta segunda-feira (2). O resultado veio próximo à expectativa do mercado, que esperava que alta fosse ficar entre 0,3% e 0,5%.

Na comparação com fevereiro de 2021, o avanço do indicador foi de 0,66%. No primeiro bimestre, o IBC-Br, visto pelo mercado como uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), acumula alta de 0,44%.

Com o resultado, o indicador alcançou os 139,30 pontos, já considerado o ajuste sazonal. Assim, o IBC-Br está levemente acima dos 140,02 pontos registrados em fevereiro de 2020, último mês antes dos impactos da pandemia na economia brasileira.

Por outro lado, sem ajuste o nível do indicador, a 135,53 pontos, é o maior para meses de fevereiro desde 2015.

Ainda de acordo com o BC, o IBC-Br cresceu 4,82% nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, sem ajuste sazonal. O mercado financeiro prevê crescimento de 0,65% na atividade econômica do Brasil em 2022, após a alta de 4,6% em 2021.