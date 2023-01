Atividade de serviços encerrou 2022 com menos expansão

A atividade de serviços do Brasil encerrou 2022 com o menor ritmo de expansão em um ano e meio mostrando um crescimento mais fraco em meio as questões políticas e a Copa do Mundo do Catar, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).



O levantamento mostrou que o índice PMI de Serviços caiu a 51,0 em dezembro, de 51,6 em novembro, mas ainda acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, com algumas empresas indicando parcerias bem sucedidas, conquista de novos clientes e resiliência da demanda.



“O desempenho do setor de serviços do Brasil decepcionou no final de 2022, especialmente considerando que começou o ano com força”, disse a diretora associada de economia da S&P Markit, Pollyanna De Lima, destacando que o setor dá sinais mistos para 2023.

A confiança em relação aos próximos 12 meses também melhorou em dezembro depois de atingir o menor nível em 13 meses em novembro, ficando acima da média da série. As empresas projetam que uma maior clareza em relação às políticas públicas, inflação contida, oportunidades de investimento e resiliência da demanda levarão a níveis de produção mais altos este ano.



As empresas também indicaram novo aumento nos gastos operacionais devido à força do dólar, pressões salariais, custos de empréstimos elevados e preços mais altos de alguns materiais, e esses aumentos continuaram a ser transferidos para os clientes. No entanto, a inflação dos preços cobrados foi a mais baixa em três meses em dezembro.



A indústria brasileira terminou 2022 com contração, levando o PMI Composto do país a registrar a segunda queda consecutiva do setor privado, caindo de 49,8 em novembro a 49,1 em dezembro.