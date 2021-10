Atendimento prioritário para idosos é tema na Câmara dos Vereadores de Maricá

Idosos com 60 anos ou mais poderão ter prioridade nos processos administrativos perante a Prefeitura Municipal. O Projeto de Lei nº 143/2021, de autoria da vereadora Andréa Cunha, foi votado e aprovado, em segundo turno, de forma online na Câmara dos Vereadores de Maricá.

Também foram votadas moções de aplausos e congratulações para o vereador Hadesh a Thaísa Freitas de Senna, a Nathan Melo Costa e a Mariana de Freitas Costa; do vereador Marquinho da Juventude ao Consulado Fla panela; do vereador Dr. Felipe Auni a Fabiano Dutra Alves e a Pamella dos Santos Sá; do vereador Xandi de Bambui a Luiz Cláudio Duarte da Costa.

Além disso os vereadores felicitaram os professores pelo dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia dos Professores, e agradeceram ao Poder Executivo pela concessão de um aumento de 20% aos vencimentos da categoria.