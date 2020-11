Atendimento no posto do Detran de Neves é cancelado

No final de semana o Detran de Neves, em São Gonçalo, receberia o mutirão de atendimento mas o Decreto Municipal 342/2020 proibiu o funcionamento. A normativa faz parte das medidas restritivas nas repartições públicas de São Gonçalo por causa do avanço da contaminação pelo coronavírus na cidade. Os serviços foram transferidos para essa segunda-feira (23), na unidade do Centro do Rio, com mesmo horário dos agendamentos.

Os outros serviços que estavam agendados previamente serão redirecionados para outras unidades. Segundo nota os atendimentos para Identificação Civil, dos usuários agendados nos postos do Rocha e de Neves, foram transferidos para o Niterói Shopping, localizado na Rua da Conceição, 188. Já os veículos, com agendamentos para o posto de vistoria de Neves, terão novas datas. Os serviços marcados para os dias 23, 24, 25, 26 e 27/11 serão atendidos nos dias 30/11, 01, 02, 03 e 04/12 respectivamente. Os usuários serão informados sobre a alteração dos agendamentos.



Para quem está marcado com algum serviço de habilitação em Neves e Rocha, o atendimento será na unidade do Centro do Rio, no mesmo horário, mas sempre no dia seguinte ao dia agendado. Por exemplo: usuários marcados na terça-feira em Neves deverão ser atendidos na quarta-feira, no mesmo horário, na unidade do Centro do Rio. Já quem está com exame prático de direção marcado deve esperar nova data que será remarcada e divulgada pelo departamento.