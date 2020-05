Atenção para mais uma atualização sobre os casos do novo coronavírus em Itaboraí

Itaboraí tem hoje 670 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), com idades entre 12 dias e 101 anos. Trezentos e cinquenta e oito pacientes são do sexo feminino e trezentos e doze são do sexo masculino. Portanto, já há transmissão comunitária no município.



O Ministério da Saúde autorizou que os municípios divulgassem mais detalhes sobre os números nas cidades. Assim sendo, a Secretaria De Saúde de Itaboraí informa que há, na cidade, 4.462 casos notificados da doença. 160 casos estão em investigação, isto é, aguardando o resultado no laboratório do estado, o Laboratório Central Noel Nutels

Trinta e quatro mortes já foram registradas, oito homens e quatro mulheres jovens, além de quinze homens e sete mulheres idosas. O município já descartou 174 casos prováveis.



Precisamos evitar o crescimento de infectados em nossa cidade. Por isso, pedimos: Fique em casa! Você ajudará salvando vidas com essa atitude. Só o isolamento social vai conter esta epidemia para que não se alastre rapidamente em nossa cidade.

A Secretaria de Saúde de Itaboraí quer deixar claro à população que vem seguindo todas as normas e orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde – OMS. A forma com que tratamos a doença em nosso município está baseada nos protocolos oficiais, reforçando nosso compromisso e ética profissional. Priorizamos a transparência para fortalecer a relação de confiança com nossa população.