Atenção concurseiro: São Pedro da Aldeia abre novo processo seletivo

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia abriu um novo Processo Seletivo Simplificado Público destinado à formação de cadastro de reserva para cargos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento. O Processo oferece vagas para as funções de carpinteiro, jardineiro, pedreiro e servente. As inscrições são gratuitas e têm início na próxima quinta-feira (27), das 10h às 16h, e seguem até o dia 03 de março, somente até as 15h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente.

Segundo informações da Prefeitura, toda a documentação necessária para efetuar a inscrição está relacionada no item 4.1 do Edital nº 001/2020 – SMALS. As inscrições deverão ser feitas presencialmente no posto de inscrição, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua 07, lote 12, quadra 08, Loteamento Jardins de São Pedro, no bairro Nova São Pedro.

As informações referentes aos requisitos legais exigidos, como idade mínima de 18 anos completos, critérios de pontuação, carga horária semanal, vencimentos, escolaridade exigida, benefícios e atribuições dos cargos, bem como os formulários que devem ser preenchidos e a ficha de inscrição, estão disponíveis no Edital do Processo Seletivo.

O Processo Seletivo Público terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento, se houver candidatos aprovados e ainda não nomeados. As publicações oficiais relativas ao Processo serão divulgadas no Boletim Informativo Digital do município, disponível no Portal da Transparência, em http://transparencia.pmspa.rj.gov.br/.

Os selecionados para a função serão convocados mediante necessidade de ocupação das vagas, observando a ordem de classificação, pela Secretaria de Meio Ambiente, via e-mail e/ou telefone. O prazo dos contratos firmados será de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, desde que não excedam 24 meses, na forma da Lei Municipal nº 2.692/2017. O candidato que realizar mais de uma inscrição deverá optar por apenas uma função.