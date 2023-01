Ataques terroristas no Brasil repercutem no mundo

Os ataques terroristas dos bolsonaristas que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto são destaques na imprensa internacional nesta segunda-feira (9/1).

Os ataques são o principal destaque nas capas de praticamente todos os grandes veículos internacionais de imprensa, como New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Economist, El País, Der Spiegel, entre outros.

Estados Unidos

França

Espanha

Alemanha

Itália

Reino Unido

O jornal espanhol El País publicou um editorial intitulado “Ataque à Democracia no Brasil” em que opina que “Lula terá que impor a lei e punir sem atenuantes os culpados da agressão”.

O El País criticou Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente “esperou várias horas antes de falar da Flórida, para onde foi para evitar comparecer à cerimônia de transferência de poder”.

“Só após o fracasso do ataque ele afirmou que ‘invasão de prédios públicos está fora de regra’ e repudiou as acusações que o implicavam no atentado.

Segundo o jornal “foram palavras tardias, mesquinhas diante da gravidade dos acontecimentos e que mostram, mais uma vez, o perigo que Bolsonaro sempre representou para a democracia”, afirma em seu editorial.

O jornal conclui: “Por trás do que aconteceu [em Brasília] está, em última análise, não apenas a incapacidade de Bolsonaro de aceitar a derrota, mas o veneno de uma estridente extrema-direita que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e em outros países, não é capaz de aceitar as regras do jogo democrático e procura por todos os meios, incluindo a força bruta, tomar o poder.”