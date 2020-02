Ataque a tiros deixa o saldo de um morto e dois feridos em São Gonçalo

Um homem, ainda não identificado, que trabalhava como mototaxista, morto, e duas mulheres que estavam junto a um ponto de ônibus, baleadas. Esse foi o saldo inicial de um ataque a tiros, ocorrido na manhã dessa terça-feira (04), na Rua Joaquim Laranjeiras, junto à Praça do Bandeirantes, em São Gonçalo. Houve pânico no local, já que muitas pessoas passavem pelo local em direção ao trabalho.

Testemunhas disserarm que ocupantes armados, que estavam num carro, passaram pelo local efetuando vários disparos que atingiram as vítimas. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, mas a polícia desconfia que o projcipal alvo dos assassinos seria o mototaxista. As duas mulheres baleadas foram identificadas como Josiane Porto Lopes, de 35 anos, e Adriana da Silva Faria, de 48 anos, foram socorridas e deram entrada respectivamente com tiro na perna e de raspão no peito, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Elas aguardavam condução junto a um ponto de ônibus e a uma loja próxima de onde ocorreu o ataque. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e deve requisitar imagens de câmeras de segurança instaladas na região para buscar a identificação dos atiradores.

Em apuração…