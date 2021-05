Atacante da Seleção Brasileira diz que Paulo Gustavo ‘vai para o inferno’

Comentário infeliz sobre a morte do ator niteroiense Paulo Gustavo causou revolta nas redes sociais, no último final de semana. A atacante Chú Santos, que defende a Seleção Brasileira de futebol feminino e o Palmeiras, afirmou que o ator “iria para o inferno”, e os motivos seriam o artista ser “umbandista e homossexual”. A fale parte de uma atleta que faz parte, justamente, de uma ala do futebol que luta, diariamente, pela igualdade e contra o preconceito.

“Beleza, morreram pelo mesmo vírus, a diferença é: o Lázaro vai para o Céu e Paulo Gustavo para o inferno”, afirmou a jogadora, em referência à morte do cantor gospel Irmão Lázaro, que também faleceu, vitimado pelo coronavírus. A atleta apagou o comentário, feito em uma publicação no Facebook, mas o clube confirmou o fato e afirmou que “será apurado internamente”.

“A atleta Chú se manifestou de maneira equivocada em sua rede social, reconheceu o erro e prontamente se desculpou. O assunto foi tratado internamente e a atleta foi orientada para adequação de seu comportamento”, afirmou o Palmeiras.

Em seguida, a jogadora publicou um vídeo, em suas redes sociais, pedindo desculpas pelo acontecido. “Da mesma forma que eu tive peito de ir lá e comentar, também tenho peito, cara, coragem e caráter de vir aqui e me desculpar. Podem ter certeza que não vai mais acontecer. Foi um impulso que acabou gerando esse comentário. Quero pedir desculpas para todos vocês”, disse Chú.

O fato repercutiu negativamente entre usuários das redes sociais, e entre jogadoras da Seleção Brasileira, como Marta e Cristiane. “Estava aqui lembrando daquele filme: ‘Meu passado me condena’. Pois é, quem não tem passado né? Quem nunca errou na vida? Ninguém é santo. Por isso, não julgue, só Deus pode julgar tá. Ninguém sabe o dia de amanhã, é isso? Principalmente gente, o que é isso? Ninguém pode julgar ninguém, quem vai para o céu ou pro inferno, isso é com Deus”, disse Marta.