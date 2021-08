AstraZeneca: Busca por segunda dose lota postos de vacinação em Niterói

Niteroienses lotam os postos de saúde da cidade na corrida para a segunda dose do imunizante contra a Covid, a AstraZeneca. A vacinação tinha sido suspensa na última sexta-feira (6) por ter acabado as doses, mas com a chegada de 14.320 novas doses no sábado (7) a Prefeitura de Niterói retomou a aplicação.

Na Policlínica Sérgio Arouca, no Vital Brazil, a fila nessa manhã está muito grande e funcionários do posto de saúde chegam a organizar essa espera que acontece na calçada da rua. No posto volante no Campo de São Bento, que funciona no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí, a fila também é muito extensa. E chega a alcança a entrada do parque pela lateral da Rua Lopes Trovão. Já na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, a fila foi maior nas primeiras horas de funcionamento da unidade e logo se normalizou, com poucas pessoas na fila.







“Eu estou muito feliz em ter conseguido tomar a segunda dose. Tomei com a receita médica que mostra os medicamentos que eu uso para controlar a pressão alta e a glicose. Eu tinha que ter tomado na sexta-feira passada, mas acabaram as doses. Agora eu consegui essa imunização, mas não vou me descuidar e vou continuar usando a máscara”, frisou o professor Luis Alberto Rabanal, de 56 anos.

A Prefeitura de Niterói informou que no local de vacinação, é preciso apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose. A vacinação também pode ser agendada por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), tanto para a primeira aplicação como para a segunda dose. Também é possível agendar a vacinação pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina. Basta seguir o passo a passo no cadastro.

Primeira dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que nesta segunda-feira (09) e terça-feira (10) serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas a partir de 24 anos. Na quarta-feira (11) e quinta-feira (12) serão vacinadas pessoas a partir de 23 anos e na sexta-feira (13) e no sábado (14), pessoas a partir de 22 anos.

Locais de vacinação

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí

Raquel Morais